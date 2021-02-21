Kayseri’de karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşının sadece Bilim Kurulu'nca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz olarak yapıldığına ilişkin uyarısının ardından Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da aşı dolandırıcılarına karşı uyardı. İlhan, vatandaşların 'seni ücretle öne alayım', 'randevu alayım', 'özel aşı yapayım, yurt dışından getirdim' gibi söylemlere kanmamalarını istedi.