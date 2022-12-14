Kayseri’de kar vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi 4 kişi adliyede

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, kurdukları medikal şirketi üzerinden kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 kişinin kurduğu medikal şirket üzerinden kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı. Bu kapsamda ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. Şüphelilerin, irtibat kurduğu kişilerin güvenini kazanmak için, ilk başlarda düşük miktarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıkları, güveni kazandıktan sonra ise yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyerek kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Olay üzerine, 2 gün önce Kayseri ve Adana’da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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