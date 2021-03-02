Kayseri’de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de aynı hat üzerinde ilerleyen iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesindeki tramvay güzergahında meydan geldi. İldem-Organize Sanayi Bölgesi hattına sefer yapan ve vatmanları henüz öğrenilemeyen 3854-B nolu tramvay ile 2846-A nolu tramvay, seferleri bitince tek hat üzerinde depoya seyir halinde oldukları sırada kafa kafaya çarpıştı. Kazada tramvay içinde bulunan bir yolcu ile vatman yaralandı. Her iki tramvayda ise ağır hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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