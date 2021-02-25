Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2’si öğretmen 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Caddesi’nde meydana geldi. Fadime Delen yönetimindeki 34 BZA 757 plakalı otomobil, öğretmen Gökhan Türkdönmez yönetimindeki 38 E 4691 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen iki aracın sürücüsü ile birlikte öğretmen Murat Gediri yaralanırken, aynı araçta bulunan Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yağlıoğlu’nun cesedi ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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