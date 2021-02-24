Kayseri’de ‘hırsızlık’tan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE’de son yıllarda özellikle dünya çapındaki birçok marka ‘geri dönüşüm polyester’ ile üretilmiş kıyafetlerden yaptıkları kreasyonları satışa sunmaya başladı. Geri dönüşüm polyesterin,...