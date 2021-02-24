Kayseri’de ‘hırsızlık’ suçundan aranan 2 kadın tutuklandı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.G. (39) ve aynı suçtan yakalama kararı bulunan H.S.’nin (22) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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