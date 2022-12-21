Kayseri’de El Bab şehidi uzman çavuşlar anıldı

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Özge Zeynep ARIK- Hacer Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE’nin El Bab şehrinde Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan piyade uzman çavuşlar Osman Çelik (27) ve Mehmet Kökkaya (25), şehadetlerinin 6’ıncı yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Suriye’nin El Bab şehrinde 21 Aralık 2016’da Fırat Kalkan’ı operasyonu sırasında DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında, piyade uçman çavuşlar Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik memleketleri Kayseri’de toprağa verildi. Kökkaya ve Çelik şehadetlerinin yıl dönümünde Kartal Şehitliği’ndeki kabirleri başında anıldı. Buradaki anma programında Mehmet Kökkaya’nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, kızı Elif ve kardeşleri, şehit Osman Çelik’in ise annesi Suriye Çelik, babası Ali Çelik, kardeşleri ve yakınları katıldı. Duaların okunduğu programda şehitlerin aile bireyleri gözyaşı döktü.

Programda konuşan şehit Mehmet Kökkaya’nın eşi Zeliha Kökkaya, “Eşim Suriye El Bab’da 6 yıl önce şehit oldu. Bugün onu anmak için buradayız. Onu özlüyoruz, acısı büyük ama gururu da büyük. Vatan sağ olsun” dedi.

Şehit Osman Çelik’in annesi Suriye Çelik ise, “Oğlum, El Bab’da şehit oldu. Acısı büyük. Hiç unutulmuyor, acı aynı devam ediyor. Yapacak bir şey yok, herkesin canı sağ olsun. Yattığı yer nur olsun” diye konuştu. (DHA)

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