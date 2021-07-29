Kayseri’de devam eden orman yangınına 100 kişilik ekiple müdahale

Olcay DÜZGÜN- Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Şu anda çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yangını akşama doğru kontrol altına alacağımız kanaatindeyim” dedi.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki Aladağlar Milli Parkı’nda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yahyalı Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, bugün de 100 kişilik ekiple söndürülmeye çalışılıyor. Jandarmanın ise yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor. Bölgede incelemede bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, “Dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili Aladağlar Milli Parkı sınırlarındayız. Büyük geçmiş olsun. Cennet gibi bir ilçedeyiz. Burada itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yangını akşama doğru kontrol altına alacağımız kanaatindeyim. Bu konuda bölgede inceleme yaptık. Şu anda ne kadar alanın yandığı ile ilgili net rakam vermek doğru olmaz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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