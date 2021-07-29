Kayseri’de devam eden orman yangınına 100 kişilik ekiple müdahale (2)

SÖNDÜRÜLMEDEN ATILAN SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ

​Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda çıkan yangına müdahale sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bölgede incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “Dün saat 11.00 itibari ile başladığı tahmin edilen, muhtemelen buraya gelen piknikçi kardeşlerimizin bir ihmali sonrasında atılmış bir sigara izmariti ile böyle bir olayın ortaya çıkmış olacağı ifade ediliyor. Net bilgiler yok ama bir sabotajdan bahsedilmiyor çok şükür, o manada içimiz rahat. O saatten itibaren Ulupınar’ımızın kıymetli muhtarının ve vefalı, fedakar insanlarının gayretleri ve çabasıyla yangının büyümemesi yönünde irade gösteriliyor. Daha sonraki süreçte Orman Bölge Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz ve hemen yanı başında Develi ve Yahyalı’daki Kayseri Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri, daha sonra merkezden gelen desteklerle birlikte söndürülmeye çalışılıyor” diye konuştu.

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