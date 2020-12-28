Kayseri’de DEAŞ operasyonu; 7 Suriyeli gözaltında

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentte bulunan 7 Suriye uyruklunun örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yaşadığı 5 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.A., O.A., M.M., A.A., A.T., M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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