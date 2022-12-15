Kayseri’de çelik kapı fabrikasında yangın

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çelik kapı fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24’üncü Caddedeki çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Tüm fabrikayı kaplayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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