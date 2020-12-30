Kayseri’de çalıntı araçla kaçan şüpheli, sulama kanalında yakalandı

Olcay DÜZGÜN- Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı araçla yakalanan 2 kişi, kendilerini durdurmaya çalışan iki polis memuruyla girdikleri arbede sonucu olay yerinden kaçtı. Özel hareket ekiplerinin de katıldığı çalışmada şüphelilerden birisi sulama kanalında saklandığı yerde yakalanırken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yol uygulaması yapan polis ekipleri içinde Murat K. (20) ve Murat Ö’nün (21) bulunduğu 38 FP 712 plakalı panelvan minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüphelileri gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Olayda 2 polis, yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurlarını tedbir gereği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Özel Hareket ekiplerinin yatıldığı çalışmalarda şüphelilerden Murat K., içi boş sulama kanalında saklanmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Diğer şüpheli Murat Ö’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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