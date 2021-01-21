Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, iki aile arasında çıkan kavgada Ali S. ve ağabeyi Hasan S. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İki kardeş hastaneye kaldırılırken, kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Meriç Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ali S. ile ağabeyi Hasan S., kaldıkları evlerine kamyonet ile gelen Özkan S., Ali S. ve Ömer S. ile sokakta bilinmeyene nedenle tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Eve gelen 3 kardeş, Ali S. ve ağabeyi Hasan S.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralanan Ali ve Hasan S., olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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