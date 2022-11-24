Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Necati Y., tartıştığı Mehmet A. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesinde meydana geldi. Mehmet A. ile Necati Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., cebinden çıkardığı bıçakla Necati Y.’yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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