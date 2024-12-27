Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Kameriyede çay içen arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.C., yanındaki bıçakla Y.D.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.C. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

