Kayseri’de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü TIR kullanan sürücüye toplam 4 bin 829 TL ceza kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol kontrolü yapan polis, Cemal K. yönetimindeki 38 KM 118 plakalı TIR’ı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 679 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 829 TL para cezası kesildi. Alkollü sürücü, yanına gelen arkadaşının aracı kullanması ile olay yerinden ayrıldı.

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