Kayseri’de 9 mahallenin muhtarı seçildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de çeşitli nedenlerden dolayı boş bulunan 9 mahallede yapılan muhtarlık seçimleri sonuçlandı. 17 bin 917 seçmenin bulunduğu Alpaslan Mahallesi’nde iki muhtar adayının da bin 155 oy alması üzerine mahallenin yeni muhtarı Seçim Kurulunda yapılan kura ile belirlendi.

Melikgazi ilçesinde Alpaslan ve Gökkent, Hacılar ilçesinde Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesinde Karahalka, Sarıoğlan ilçesinde Kaleköy, Sarız ilçesinde Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesinde Çubukharmanı, Yeşilhisar ilçesinde ise Gülbayır mahallesinde seçim yapıldı. 08.30’da başlayan ve 17.00’de sona eren oylama sonucunda muhtarlar belirlendi. Alpaslan Mahallesi’nde 6 muhtar adayının yarıştığı seçimde bir önceki dönemi muhtar olan Fatih Çalışkan ile mevcut muhtar Yalçın Sezgin’in bin 155 oy alması üzerine mahallenin yeni muhtarı Seçim Kurulunda yapılan kura ile belirlendi. Kura sonucu Yalçın Sezgin yeniden muhtar seçildi.

Sarız ilçesinin Oğlakkaya Mahallesi’nde Galip Bozdoğan, Karapınar Mahallesi’nde tek aday giren İbrahim Doğan, Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi’nde Ümit Karaca, Yahyalı Çubukharmanı Mahallesi’nde Duran Şengün, Hacılar Karpuzsekizi Mahallesi’nde Ahmet Bacak, Gökkent Mahallesi’nde Ahmet Bahadır, Pınarbaşı ilçesi Karahalka Mahallesi’nde tek aday olarak seçime giren Sebahattin Aygün, Sarıoğlan ilçesinin Kale Mahallesi’nde Kemal Temizer muhtar seçildi.

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