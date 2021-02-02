Özer KAYA / Kayseri,(DHA) KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan(AFAD) edinilen bilgiye göre sarsıntı saat 03.02’de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.
Ana Sayfa Güncel Haberler Kayseri’de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu
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