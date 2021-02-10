Kayseri’de 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek, öldürüldüğü iddia edildi.

Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi’nde önceki gün yolda 3 sokak köpeğini can çekişirken gören hayvansever İhsan Badal, polis ve veterinere bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesine rağmen ağızlarından köpük gelen köpekler telef oldu. Köpeklerin zehirlendiği ileri sürülürken, polis inceleme başlattı. Köpekler, hayvanseverler tarafından gömüldü. Hayvansever İhsan Badal, 3 köpeğin zehirlenerek telef edildiğini söyleyerek, “Köpeklerin yoğun bir şekilde havlaması üzerine dışarıya baktım. 3 köpek ağızları köpük içinde feryat edip, acı çekiyorlardı. Panik olup hemen dışarı çıktım. Müdahale etmeye çalıştım. Ayran, yumurta ve yoğurt vermeye çalıştım. Ancak hiçbir şekilde faydası olmadı. Veteriner gelene kadar 2 köpek ölmüştü. Diğer köpeğimi ise, hayata döndürmek için çok uğraştık. Ancak onu da kurtaramadık” dedi.

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