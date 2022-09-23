Kayseri’de 18 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

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Naim GÜLVEREN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 18 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. (24), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,17 ilde 18 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. E.B., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

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