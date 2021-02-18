Kayseri’de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. S.A., polisin takibi sonucu Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.A. cezaevine teslim edildi.
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