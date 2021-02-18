Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. S.A., polisin takibi sonucu Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.A. cezaevine teslim edildi.
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Kayseri’de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.