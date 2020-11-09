Kayseri’de 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.G., yanında bulunan Ö.N.Y. ve V.Y’ye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 56 gram bonzai, 6 gram esrar ve 2 parça metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ö.N.Y ve V.Y ‘ye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.G ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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