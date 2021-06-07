Kayseri yöresindeki ağıtları derleyen emekli öğretmen bağlamasını elinden düşürmüyor

Kayseri yöresindeki ağıtları derleyen “Avşar Ozan Aşık” lakaplı emekli öğretmen Durdu Demirel, bağlamasını elinden düşürmüyor.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Cinliyurt köyünde doğan Demirel, 8 yaşında bir düğünden etkilenerek bağlamaya merak saldı. Bir akrabasının hediye ettiği sazı çevresindekilerin yardımıyla çalmayı öğrenen Demirel, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra görev yaptığı illerde aşıklık geleneği üzerine bazı çalışmalar gerçekleştirdi.



Çevresindekiler tarafından “Avşar Ozan Aşık” ismi verilen Demirel, Kayseri ve çevre illerdeki ağıtları ve düğün havalarını derledi. Demirel, derlediği ağıtları 2 yıl önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne “Somut Olmayan Kültürel Miras” tespiti için verdi.

Emekli öğretmen Durdu Demirel (68), AA muhabirine, Türk kültüründe bağlamanın önemli yerinin bulunduğunu söyledi.

Bağlamayı eline almadığı gün uyuyamadığını vurgulayan Demirel, emekli olduktan sonra konserler verdiğini ve sazı sevdirmeye çalıştığını belirtti.

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Azerbaycan, Afganistan ve Irak’ta aşıkların eserlerini seslendirdiğini dile getiren Demirel, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 23 yıl önce kendisine ozanlık ile mahalli halk sanatçısı belgesi verildiğine işaret etti.

Aşıklık geleneğini sürdürmek istediğinin altını çizen Demirel, arkadaşlarıyla Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şubesini kurduklarını anlattı.

Demirel, bağlama ve aşıklık geleneğine sevdasından dolayı çevresindekilerin kendisine 1974’te, sınıf öğretmeni olduğu yıl “Avşar Ozan Aşık” dediğini aktardı.

Aşık Mahzuni Şerif, Pir Sultan Abdal, Aşık Ruhsati ve Dadaloğlu gibi isimlerin eserlerini seslendirdiğini kaydeden Demirel, “Dadaloğlu bizim atamız, onun izinden gidiyorum. Onun toz tabağı kadar olamayız ama olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Demirel, Dadaloğlu’nun sözlerini saza dökmekten büyük gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

“Okuma yazma bilmeyen kadınlarda müthiş ağıtlar var”

Dadaloğlu’nun doğup büyüdüğü Kayseri’nin Tomarza ilçesinde geleneksel Dadaloğlu şenliklerinin düzenlendiğini anımsatan Demirel, şunları kaydetti:

“Ozanlık, aşıklık bizim yöremizde var. Okuma yazma bilmeyen kadınlarda müthiş ağıtlar var. İşte bu onların özündeki o acıyı, feryadı dışarıyı yansıtmasıdır. Biz de onların çocuklarıyız. Benim elimde 2 bin ağıt var. Orta Asya’dan gelen aşıklık, ozanlık geleneği günümüze kadar getirilmiştir. Avşarların ağıt geleneği çok yüksektir.”

Ağıtları bir araya getirmek için birçok yeri dolaştığını belirten Demirel, “O dönemde sazımı, teybimi, kağıt ve defterimi elime alıyordum, köylere gidiyordum hatta gittiğim köylerde kış günleri birkaç yerde donma tehlikesi geçirdim. Dolaştım, yazdım. Ağıtları, düğün havalarını derledim.” ifadelerini kullandı.