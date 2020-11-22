Kayseri Valisi Günaydın’dan sivil araçla geldiği AVM’de denetim

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, hafta sonu sivil araçla geldiği alışveriş merkezinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kayseri Valisi Günaydın, son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’ndeki AVM’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Sivil araçla AVM’ye gelen Vali Günaydın, esnaf ve halkla görüştü, kurallara uymamakta ısrar edenlere de cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Vali Günaydın, “Habersiz denetimleri sık sık yapıyorum. Yaptığım denetimlerde vatandaşların genel olarak maske taktıklarını ve sosyal mesafeye uyduklarını gördüm. Kurallara uymayan kişiler de var. Önce ikaz ediyoruz, ısrar eden olursa ceza yazıyoruz. Kayseri’de arkadaşlarımız sahadalar. Sürekli kontrol yapılıyor. Vatandaşlarımız gerekmedikçe sokağa çıkmasınlar. Havaların soğuması ile insanlar kapalı alanlara akın ediyor. Böyle olunca da risk artıyor. Virüsün yayılma hızı kapalı alanlarda çok fazla. Bu nedenle vatandaşlarımız kapalı alanlara fazla gitmesinler” dedi.

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