BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda papatyadan yağ elde ediliyor. 8 ton papatyadan çıkarılan 1 litre yağ, uluslararası piyasada 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Papatyanın yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli yağı var" dedi.