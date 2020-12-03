Kayseri İl Sağlık Müdürü: En önemli eksiğimiz vakalardan temaslı alamamak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Hala en önemli eksiğimiz vakalardan temaslı alamamak. İnsanımız birlikte çalıştıkları veya en azından son 5 gün yakın ve maskesiz beraber olduğu kişileri filyasyon ekiplerimize bildirmemektedir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe müdürleri ve aile hekimleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Benli, pandeminin yönetiminde 5 hususun önemli olduğunu belirterek, “Bunlar; erken sürüntü, erken tanı, erken filyasyon, erken tedavi ve evde tedavi. Laboratuvar süremiz ortalama 11 saat, filyason süremiz ise 6 saat. Filyasyon oranımız ise yüzde 99. Erken sürüntü almak için sizlerin desteği önemli. Covid-19 uyumlu hastalarınızdan numune almak için raporunu verip ve kurduğumuz numune alma çadırlarına yönlendirebilirsiniz. Uzak ise evine gönderip bilgilerini ilçe sağlık müdürlüklerine gönderelim. Numune verildikten sonra sonuç çıkana kadar HES kodunda riskli göründükleri bilgisini paylaşalım. Onun için sonuçlanıncaya kadar evlerinden çıkmamaları gerekmektedir” dedi.

‘EN ÖNEMLİ EKSİĞİMİZ VAKALARDAN TEMASLI ALAMAMAK’

Koronavirüs salgınıyla mücadelede çalışmaların devam ettiğini kaydeden Benli, “Hastane yükümüzün artmaması adına hastalığı yerinde baskılamak için her akşam vakaları tek tek değerlendirerek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hala en önemli eksiğimiz vakalardan temaslı alamamaktır. İnsanımız birlikte çalıştıkları veya en azından son 5 gün yakın ve maskesiz beraber olduğu kişileri filyasyon ekiplerimize bildirmemektedir. Bu da salgının artışına neden olarak işimizi zorlaştırıyor. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan aile hekimlerimizin de bu konuda destekleri bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

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