Kayseri Bilim Merkezi’ndeki dinozor sergisi ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor

Kayseri Bilim Merkezi’ndeki “Devr-i Dinozor” sergisinde yer alan 10 dev dinozor maketi, ziyaretçilerine milyonlarca yıl öncesinin atmosferini yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Bilim Merkezi’nde yaklaşık 3 yıldır açık olan dinozor sergisi her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Temmuz’da yeniden ziyarete açılan dev dinozor maketlerinden özellikle hareket edenler ve ses çıkaranlar gerçeğini aratmıyor.

Sergiyi ziyarete gelenler önce duvarlardaki yazılar sayesinde dinozorların yaşadığı dönemlere ilişkin bilgi ediniyor, daha sonra da yanlarından geçerken hareket edip ses çıkaran dinozorları görüyor.

Bilim Merkezi eğitmenlerinden Mahir Demir, AA muhabirine, normalleşmeyle beraber ilk günden itibaren yoğunluk yaşadıklarını, özellikle de Devr-i Dinozor sergisinin küçük ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Tam çocuklara göre bir yer”

Sergide bazıları hareketli 10 dinozor maketinin yer aldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

“Bazen maketler hareket edince korkan çocuklar oluyor. Anneleri ve babaları da yanlarında oluyor ya da öğretmenleri eşlik ediyor. Dinozorlarla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. En büyük dinozor, en küçük dinozor hangileri bunları öğreniyorlar. Tam çocuklara göre bir yer. Buraya girince bir yürüyüş yolu var, bu yolu takip edince faydalı bir biçimde sergiyi gezebilirler. Dünyamız ne zaman oluşmuş, dinozorlar hangi dönemlerde varmış, ne zaman yok olmuşlar, her bir bilgi burada yer alıyor. Küçük bir çocuk buraya annesi ve babasıyla geldiğinde dinozorlarla ilgili sorularına cevap bulabilir.”

Ziyaretçilerden 5’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Balkaya da sergiye dördüncü kez geldiğini, hafta sonlarını Bilim Merkezi’nde geçirmeyi sevdiğini dile getirdi.

Sergiye ilk kez sınıf arkadaşlarıyla geldiğini aktaran Balkaya, “İlk o zaman burayı keşfettim. En sevdiğim dinozor türü T-rex. Dinozorları çok seviyorum. Hepsi çok gerçekçi hatta ilk geldiğimde gerçek sanmıştım.” dedi.

- Reklam -

“Dinozorların hareket etmesi sanki gerçek gibi”

9 yaşındaki Talha Erdem Çetin ise bu tür yerleri gezmeyi çok sevdiğini belirterek, “Arkada bir dinozor vardı, onu çok sevdim. Hepsi gerçek gibi.” diye konuştu.

8 yaşındaki Ayşe Melek Gün de “Dinozorların hareket etmesi sanki gerçek gibi. Birden hareket ettiklerini gördüm ama hiç korkmadım.” ifadelerini kullandı.

Tatil için Kayseri’de bulunan Betül Tuba Çetin ise Kayseri Bilim Merkezi’nde çocukların eğlenerek öğrendiklerini, dinozor sergisi sayesinde de dinozorların yaşadığı dönemle ilgili bilgi sahibi olduklarını söyledi.

İzmit’ten kente gelen Arzu Coşkun da Kayseri’ye her gelişlerinde Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiklerini anlatarak, “Kızımı 3 yaşından bu yana buraya getiriyorum. Her geldiğimizde dinozor sergisi geziyoruz. Kayserililer bu yönden çok şanslı. Kızımın dinozorlara ilgisi var. Hareket etmeleri, ses çıkarmaları ortamı gerçek kılıyor.” dedi.