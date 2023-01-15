Kayseri Basketbol – Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71- 72

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) –
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Burak Erkan
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 25, Sevgi, Zeynep Öykü 2, Landrum 20, Burcu, Nisa, Şuğranur 5, Sarauskaite 12, Feray 7
TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün 8, Sventoraite 8, Gizem 4, Prince 23, Slocum 16
PERİYOTLAR: 1’inci Periyot: 17 – 21 Devre: 34-37 3’üncü Periyot: 54 – 54
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor’u misafir eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 72 – 71’lik skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi 25 sayı ile Weaver oldu.
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