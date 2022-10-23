Kayseri Basketbol – Rize Belediyesi: 80-78

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sinem Tetik, Yarkın Keskin, Umut Memiş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 16, Sevgi 11, Zeynep, Burcu 5, Hayes 21, Şuğranur, Kalu 27, Feray
RİZE BELEDİYESİ: Hollivay 2, Binnur Gülcan, Cansu, Deniz 5, Arzu Asiye 18, Sherrill 22, Gizem, Zohnova 18, Sümeyya 13
1’İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 42-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
5 FAUL: 38.58 Ezinne Kalu (Kayseri Basketbol) – 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında Rize Belediyesi’ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, müsabakadan 80-78’lik skorla üstün ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
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