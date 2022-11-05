Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 65-83

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) –
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 21, Sevgi 2, Zeynep 2, Eylül 2, Nisa, Mısra 3, Hayes 18, Şuğranur 16, Feray 1
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena 6, Gamze 9, Özge 5, Gökşen 13, Sinem 11, Holingsvorth 4, Fagbenle 16, Boner 7, Theresa 12
1’İNCİ PERİYOT:16-28
DEVRE: 26-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 41- 58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5’inci haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol sahadan 65-83’lük sonuçla mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ev sahibi takımdan Lyndra Weaver oldu. (DHA)
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