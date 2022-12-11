Kayseri Basketbol – Antalya Toroslar Basketbol: 76 – 72

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) –
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Taner İbin, Fatma Öztürk
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 21, Sevgi, Zeynep, Burcu 4, Mısra, Hayes 25, Şuğranur 14, Sarauskaite 2, Feray 10
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Hilssman 14, Yağmur, Fitzgerald 24, Wallace 16, Melike 4, İlknur 3, Tuğçe, Helin 11
1’inci Periyot: 21 – 16
Devre: 36 – 39
3’üncü Periyot: 54 – 59
5 FAUL ALAN: Wallace – 37.40 (Antalya Toroslar Basketbol)
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Antalya Toroslar Basketbol’u 76 – 72 mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile ev sahibi takımdan Hayes oldu.
(FOTOĞRAFLI)
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