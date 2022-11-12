Kayseri Atletik Spor – Adam Voleybol: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
ADAM VOLEYBOL: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan (L) (Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz)
SETLER: 27 – 25, 30 – 32, 22 – 25, 23 – 25
SÜRE: 125 dakika
İHRAÇ: Cengiz Akarçeşme – 2.Set(Adam Voleybol)
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu beşinci haftasında Kayseri Atletik Spor, konuk ettiği Gaziantep takımı Adam Voleybol’a 3-1 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)