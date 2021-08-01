Kayseri, aşılanmada turuncudan sarıya döndü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs vakalarındaki artışın esnafı tedirgin etmeye başladığını belirterek, "Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. İş yerlerinin bir daha kapanması, hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli sıkıntı yaratır. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı" dedi.