Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Mithat ABAKAN- Adem AKALAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde annesinin süt kaynattığı kazanın içine düşen 3 yaşındaki Feride Merdun, ağır yaralandı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Feride Merdun tedavisi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çardak Mahallesi’nde annesinin süt kaynatırken çevresinde oynayan Feride Merdun, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle ateşte kaynayan süt kazanının içine düştü. Annesi tarafından hemen çıkartılan minik Feride, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada kalbi duran Feride Merdun, doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BİRİNCİ DERECE YANIKLAR VAR

Vücudunda birinci derece yanıklar bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Feride Merdun’un tedavisine daha iyi şartlarda devam edilmesi için Ankara’ya sevkine karar verildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Feride Merdun için Sağlık Bakanlığı’na ait tam donanımlı ambulans uçak temini konusunda yardım istendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahale sonrası Feride Merdun, ambulansa alınarak, Fraport TAV Antalya Havalimanı’na doğru yola çıkartıldı. Antalya’ya iniş yapan ambulans uçağa alınan Feride Merdun, Ankara’ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI