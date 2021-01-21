Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 2 çocuk babası Yavuz Özçelik (28), iş yerinde kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Canik ilçesinde bulunan bir demir doğramacıda meydana geldi. Özçelik, çalıştığı iş yerinde kapağı kapalı varile kaynak yaparken patlama oldu. Patlamayla birlikte kanlar içinde yere yığılan Özçelik yaralandı. Çağırılan ambulans ile bir özel hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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