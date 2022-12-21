‘Kaynak bileklik’ uygulaması Türkiye’ye geldi

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Globalde süregelen trendleri ülkemize taşıyan kuyumculuk markası AJA Jewels, son dönemde yükselişe geçen ‘kaynak bileklik’ modasını Türkiye’ye taşıyor. Bu uygulamayla takılar bileğe sabitlenirken, sonsuzluğu simgeleştirdiği ve kişilere şans getirdiğine inanılıyor.





Bileğe sabitlenen takılar, yeni nesil için sevginin ve zamansızlığın bir göstergesi sayılıyor. Yeni nesil kuyumculuk markası AJA Jewels ise yurt dışında çok ilgi gören kaynak bileklik trendini Türkiye’ye taşıdı. Uygulamayı, çiftler başta olmak üzere sonsuzluğu simgeleştirmek ve kendine şans getirmek isteyen herkes için Yeni Nesil Piercing Stüdyosu’nda gerçekleştiren marka, diğer ürünlerini de Amerika’dan Malezya’ya, Fransa’dan Kanada’ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

“TÜRKİYE’DE İLK VE TEK KAYNAK BİLEKLİK UYGULAMASINI GERÇEKLEŞTİREN MARKAYIZ”

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Atölyelerinde tasarladıkları altın bilezik, kolye, küpe, piercing, yüzük ve halhal modellerini de mağazalarında sergilediklerini belirten AJA Jewels Kurucusu Mehmet Celal Koçer, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ilk ve tek kaynak bileklik uygulamasını, şans bilekliği adıyla AJA Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızda yapmaya başladık. Yurt dışında oldukça popüler olan bu uygulamayı Türkiye’ye getiren ilk marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Aralık ayı itibarıyla hayata geçirdiğimiz hizmetimizi 10.00-20.30 saatlerinde gerçekleştiriyoruz. İsteyen herkes eşi, sevgilisi ve çocuğuyla birlikte ya da tek başına gelebiliyor. Ziyaretçilerimiz ilk adımda bilekliklerini seçiyor. Ardından biz de kaynak yöntemiyle bilekliğin iki ucunu birbirine bağlıyoruz ve yalnızca 15 dakikada tamamlanan uygulama ile zamanı simgeleştiriyoruz.”







“İLHAMIMIZI GÜNEŞTEN ALIYORUZ”

Koçer, aile mirası olan geleneksel kuyumculuğun temel disiplini ile bugünün modern sanat anlayışını birleştirdiklerini belirterek, “Takı ustalığının son mirasçıları olarak ilhamımızı güneşten alıyoruz. Bolluk, sıcaklık ve yeni başlangıçların temsili olan güneş, kendi kendimize var olmanın gücünü ve bu yola neden çıktığımızı hatırlatıyor. Amacımız sadece değerli bir maden olan altının satışı değil, AJA dostlarımıza kendilerini ait hissettikleri bir alan açmak. Profesyonel ekiplerimizle birlikte kendimizi geliştirmek için her gün çalışıyoruz. Ürettiğimiz yeni nesil takıları İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızın haricinde, internet sitemiz üzerinden de satışa sunarak dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.