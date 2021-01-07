Kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan kişi, bekçinin dikkati sayesinde yakalandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan, ardından da yakındaki bir konuttan motosiklet çalan Ş.Ü., görevli bekçinin dikkati sayesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dinar ilçe merkezinde Kaymakam Selami Kapankaya’nın ailesiyle ikamet ettiği lojmanda görevli bekçi Emre Karaca, saat 02.00 sıralarında bir kişinin lojmanın kapısını zorlayıp, içeri girmeye çalıştığını fark etti. Bekçi Emre Karaca, şüpheliyi takibe alırken, polis ekiplerinden de destek istedi. Bekçi Karaca, lojmana giremeyen şüphelinin, yakındaki başka bir konuttan motosiklet hırsızlığı yaptığını belirledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin Ş.Ü. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.Ü.’nün daha önce Denizli’nin Çivril ilçesinde de bir motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlendi. Ş.Ü.’nün işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Ş.Ü.’nün kaymakamlık lojmanının kapısını zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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