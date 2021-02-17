Kaymakam komşusu sayesinde ayağının kesilmesinden kurtuldu

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, yaklaşık 4 yıl önce Bursa’da inşaatta düşerek sakatlanan komşusu İsmail Aydın’ın (40) ameliyat olmasını sağladı. Kangren tehlikesi varken, Kaymakam Avcı’nın desteğiyle ameliyat olan Aydın, “Kaymakam bey sayesinde ayağım kangren olmaktan kurtuldu. Eğer ameliyat olmasaydım yüzde 90 ayağım kesilecekti” dedi.

Muş’un Varto ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası İsmail Aydın, çalışmak için gittiği Bursa’da inşaattan düşerek yaralandı. Sağ dizinden yaralanan Aydın’ın tedavileri sonuçsuz kaldı. Bursa ve Muş’ta 3 kez ameliyat olmasına rağmen ayağı iyileşmeyen Aydın, maddi imkansızlıklar yüzünden özel hastanelere de gidemeyince memleketi Varto’ya döndü. Bir sabah ekmek almak için evden çıktığı sırada Aydın’ı komşusu olan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı gördü. Aydın, Kaymakam Avcı’nın koltuk değnekleriyle dolaşmasıyla ilgili sorusu üzerine başından geçenleri anlattı. Avcı, ayağında kangren olma tehlikesi bulunan Aydın’ın tedavi masraflarını üstleneceğini belirterek, Varto Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aydın, burada doktorların ameliyatın riskli olduğunu belirtmesi üzerine Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen Aydın’ın, kangren sebebiyle ayağının kesilmesinden kurtuldu. Bir süre hastanede tedavi altında tutulan Aydın, taburcu edilerek evine gönderildi.

‘ARTIK KOMŞUMUZ DEĞENEKSİZ YÜRÜYECEK’

Komşusunu evinde ziyaret eden Varto Kaymakamı Avcı, “Komşum İsmail’i evinden çıkarken gördüm. Koltuk değnekleri ile yürüdüğünü görünce ne olduğunu merak ettim. Komşum olduğu için kendisine direkt sordum. Durumu anlatınca kendisine bizde yardımcı olma konusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak tedavi masraflarını üstlendik. Çok şükür devletimizin destekleri ile Erzurum’da ameliyatını gerçekleştirdik. Taburcu olunca bugün de ziyarete geldik. İsmail kardeşimiz aramızda, mahallemizde artık değneksiz ve topallamadan yürüyecek diye düşünüyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak, ben İsmail’e de acil şifalar diliyorum. Bir ameliyatı daha var. İnşallah o da olumlu geçer” dedi.

‘YÜZDE 90 AYAĞIM KESİLECEKTİ’

Koltuk değenekleriyle yaşamaya çalışırken Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın kendisine sahip çıktığını anlatan İsmail Aydın, “Düştükten sonra ayağımın felç olma riski yüksekti. Bursa’da yapılan tedaviler sonuç vermedi. Özel hastanede de çok masraf çıkar, diye ameliyat olamadım. Varto’ya dönmek zorunda kaldım. Geçen gün ekmek almaya giderken kaymakam bey beni gördü. Neden sekerek ve koltuk değnekleri ile yürüdüğümü sordu. Ben de durumu anlattım. Üç kez ameliyat oldum ama başarısız geçti. Sağ olsun kaymakamımız benimle konuştu ve tüm imkanları sağlayacağını söyledi. Kendisiyle hastaneye geldik ve gerekli işlemleri başlattı. Erzurum’da ameliyat oldum ve başarılı geçti. Bundan sonra bir ameliyatım daha var. Ameliyattan sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bu ameliyatı olmasaydım yüzde doksan ayağım kesilecekti. Tehlikeli bir ameliyat olduğu için hiçbir doktor bu riski kabul edip ameliyata giremiyordu. Sağ olsun Ertuğrul bey sayesinde bu ameliyatı olabildim” diye konuştu.

İsmail Aydın sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olan eşi Gülay Aydın ise “Bugün kaymakam bey bizi ziyarete geldi. Kendisi bize hem babalık hem ağabeylik etti. Eşimin tedavisine yardımcı oldu. Ameliyat olanağı sağladı. Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ederim” dedi.

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