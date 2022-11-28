Kayıp Seda Nur, 4 gündür aranıyor

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Yücel BULUT/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 24 Kasım’da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ’ın (21), bulunması için çalışmalar bugün de sürdü.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi’nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ’dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi’nde oturan ailesi, Uludağ’ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ’ın bilgilerini alan ekipler, 25 Kasım’da arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur’a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Uludağ’ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı. Ekipler, bugün de Koru Mahallesi sahil bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. AFAD, İHH, polis ekipleri, kadavra köpeği ve dronla ormanda ve kayalık alanlarda aramalara devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Seda Nur Uludağ’ın kaybolduğu gün, son olarak Koru Mahallesi bölgesinde elinde şemsiyesiyle yürürken görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seda Nur Uludağ’ın asfaltta bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu yer aldı.

ARKADAŞINA ‘AKŞAM DUYARSIN’ DEMİŞ

Seda Nur Uludağ’ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ’ın da “Akşam duyarsın” dediği öne sürüldü. (DHA)

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