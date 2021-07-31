Kayıp olarak aranıyordu, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde eşinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Seval (42), yanında ekmek bıçağıyla boş arazide ölü bulundu.

Çorlu’da fabrika işçisi evli ve 2 çocuk babası Sedat Seval, önceki gün Muhittin Mahallesi’ndeki evine gelmeyince eşi H.S., İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. H.S., bir gün sonra eşinin telefonunda bulunan, ‘telefonum nerede’ uygulamasından Yenice Mahallesi Değirmendere mevkisinden sinyal geldiğini görerek, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Sedat Seval’in önce aracını buldu. Aramaları genişleten ekipler, aracın yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş arazide Seval’i kanlar içinde yanında ekmek bıçağı, ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından Sedat Seval’in cansız bedeni, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Sedat Seval7in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için özel ekip kurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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