Kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde kayıp olarak aranan İbrahim Kurt’un (56) dere yatağında cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde dolaşmak için evden ayrılan İbrahim Kurt, geri dönmedi. Kurt’tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, İbrahim Kurt’un bulunması için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda, Kurt’un cansız bedeni evine 200 metre mesafedeki Kökren Deresi’nde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından 5 çocuk babası Kurt’un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
İbrahim Kurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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