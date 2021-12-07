Kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da, dün sabah pencereden çıkıp evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir için arama çalışması başlatıldı.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri Demir çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2’nci sınıf öğrencisi Neslihan Demir, dün saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah odaya giren annesi, Neslihan’ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı. Neslihan’a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri Neslihan Demir için arama çalışması başlattı.

Kızının bulunması için yardım isteyen Sabri Demir, “Kızım sabah saatlerinde evin penceresinden çıkıp gitmiş. Köy minibüsü ile ilçeye, oradan da sanırım Iğdır’a gitmiş. Hayatından endişe ediyoruz. Gidebileceği yerlere baktık ancak bulamadık. Kızım ne olur geri dön. Hepimiz perişan haldeyiz” dedi.

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