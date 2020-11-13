Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde 1 haftadır kayıp olan Neslihan Kaya (40), polis ekiplerince bulundu. Ancak kendisini arayan annesinin yanına dönmedi.

Aslanlı Mahallesi’nde yaşayan ve eşinden ayrıldıktan sonra alkol bağımlısı olan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya, 1 hafta önce yurtta kalan çocuklarını göreceğini söyleyerek, evden ayrıldı.

Ancak geri dönmedi. Kızının hayatından endişe eden anne Hanım Kaya da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, bir hafta sonunda Neslihan Kaya’yı Gaziantep kent merkezinde buldu. Kaya, polislere annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.

Nurdağı Emniyet Müdürlüğü’ne çağırılarak bilgi verilen Hanım Kaya, polislere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI