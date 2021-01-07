Kayıp keçiler ormanda bulundu

Antalya'da özel bir hastanede görevli Op. Dr. İbrahim Duman, koronavirüse yakalanan kişilerde cinsel hastalıklar görülebildiğini söyledi. Virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim Duman, "Ayrıca enfekte olan hastalarda psikolojik etkiyle sertleşme bozuklukları, cinsel problemler daha fazla saptanmıştır" dedi.