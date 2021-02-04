Kayıp kadın, dron ile yapılan aramayla bulundu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, eve dönmeyince arama çalışması başlatılan N.D. (58), jandarma ekiplerince drone ile yapılan aramada ormanlık alanda baygın halde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan O.D., jandarma ekiplerini arayarak babası N.D.’den 4 saattir haber alamadığını bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.D.’nin gittiği ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Epilepsi hastası ve psikolojik sorunları bulunan N.D.’nin bulunması için dron ile havadan da çalışma yapıldı. N.D., evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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