Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yalnız yaşayan yüzde 70 görme engelli sağlık çalışanı Mehmet Sinan Çiçek’e (28) ulaşamayan yakınları ve mesai arkadaşları, polise başvurdu. Sabah işe gitmeyen, sosyal medya hesabından, “Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz” şeklinde paylaşım yapan Çiçek’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Kepez Devlet Hastanesi”nde engelli kadrosunda çalışan yüzde 70 görme engelli Mehmet Sinan Çiçek, sosyal medya hesabından, “Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz” notunu paylaştı. Ancak işe gitmeyen Mehmet Sinan Çiçek’i merak eden mesai arkadaşları, öğle saatlerinde ilçenin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evine giderek kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra eve gelen Çiçek’in akrabasının yardımıyla kapı açıldı. İçeride arama yapan ekipler Çiçek’e ulaşamadı.

Aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşı Dilek Orak Arlı, her sabah ‘Günaydın’ diye mesaj attığını belirterek, “Dün ve bugün mesaj atmadı. Öğleden sonra görmedim, çıkışta mutlaka uğrardı ama aramadı. Komşuları da görmemişler. Yakın arkadaşlarıyız. En son dün öğlen gördüm. ‘Abla benim gitmem lazım, aşağıdan çağırıyorlar’ dedi. Bir daha kendisini görmedim” dedi.

Polis, Mehmet Sinan Çiçek’i bulmak için çalışma başlattı.

