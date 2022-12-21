Kayıp epilepsi hastasının 7 yıl sonra kemikleri bulunmuştu, defnedildi

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Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, 7 yıldır kayıp olarak aranan epilepsi hastası Hasan Germiç’in (49) 6 ay önce ormanda bulunan kemikleri, kriminal laboratuvardaki incelemenin ardından toprağa verildi.

Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyüne 4 kilometre uzaklıktaki ormanda, 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi. Buradaki incelemede kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015’te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç’e ait olduğu belirlendi.

Torul Adliyesi’nden bu sabah alınan Hasan Germiç’e ait kafatası ve kemik parçaları, köye getirildi. İlkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Germiç’in kemikleri, toprağa verildi. Germiç’in ölüm nedenine ilişkin araştırmanın sürdürdüğü öğrenildi. (DHA)

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