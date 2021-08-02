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Ana Sayfa Güncel Haberler Kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu / Ek fotoğraflar
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Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale...
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