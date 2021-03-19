Ana Sayfa Güncel Haberler Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu-EK FOTOĞRAFLAR
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Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlu olsun
Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Sevgilisiyle el ele tutuşup 4’üncü kattan atlayan genç kız, kuzeniyle nişanlandırılmış
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da evlenmelerine izin verilmediği öne sürülen B.D. (17) ile Bayram T.’nin (20) el ele tutuşup 4’üncü kattan atlayarak intihara kalkıştığı olaya...
Kısıtlamasız Cumartesi Günü’nde Burgazada’ya akın ettiler
Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) Kısıtlamasız cumartesi gününde Burgazada'da yoğunluk oluştu. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar adada yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Sokağa...
Takla atan otomobilin sürücüsü iş insanı yaşamını yitirdi
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da kontrolden çıkarak, duvara çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Muhittin Ülger (34), hayatını kaybetti. Acı haberi alarak, kaza yerine...