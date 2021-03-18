Ana Sayfa Güncel Haberler Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
TİM eski Başkanı Satıcı’nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini...
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından, virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savrularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)...
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi. İzmit’te koronavirüs...
Sindirim sistemindeki hastalıkların teşhisinde ‘Video Kapsül Endoskopi’ yöntemi
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Gastroenteroloji Bölümü Uzman Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, video kapsül endoskopinin sindirim sisteminin milimetrik değerlendirmesini sağladığını söyleyerek, "Sindirim sistemindeki hastalıklarının teşhisinde değerli...
Üsküdar ve Caddebostan Sahili’nde dev dalgalar
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar...